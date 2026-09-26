«Чего стоят эти вопли»: Лавров жёстко ответил Зеленскому на обвинения в срыве переговоров

Россия не была инициатором прекращения раундов переговоров по Украине. Об этом глава МИД Сергей Лавров заявил 26 сентября на пресс-конференции в штаб-квартире ООН.

По словам министра, контакты прерывали те, кто теперь обвиняет Москву в нежелании вести диалог. Лавров также раскритиковал заявления Владимира Зеленского и его команды.

Министр напомнил, что стороны встречались сначала в двустороннем, а затем в трёхстороннем формате. «Мы вот стали продолжать переговоры и двусторонние в Стамбуле, и трехсторонние были с участием американцев в Абу-Даби», — сказал он. По словам Лаврова, контакты прерывали те, кто теперь обвиняет Москву в нежелании вести диалог.

Глава МИД также раскритиковал заявления Владимира Зеленского и его команды. «Я думаю, вы изучаете все-таки суть вопроса и понимаете, чего стоят эти вопли Зеленского и его сотрудников, которые находятся под полным контролем Запада. А он в свою очередь является полностью недоговороспособным», — заявил Лавров.

Ранее в сентябре Лавров говорил, что Москва готова возобновить переговоры с Киевом и рассмотреть как двусторонний, так и трёхсторонний формат. При этом министр исключил остановку СВО на время обсуждения условий урегулирования.

В 2025 году Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Делегации договорились об обменах пленными и телами погибших, а также передали друг другу проекты меморандумов об урегулировании, но по политическим условиям соглашения не достигли. В начале 2026 года к обсуждению подключились США: трёхсторонние встречи прошли в Абу-Даби, затем 17–18 февраля — в Женеве. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал женевские переговоры тяжёлыми, но деловыми. Нового раунда после них не состоялось; Москва заявляет о готовности продолжить диалог, при этом стороны расходятся в оценках причин паузы и условий возможного соглашения.