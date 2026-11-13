Прага ведёт переговоры с Киевом о поставках самолётов L-39 Skyfox, которые могут использоваться для борьбы с российскими беспилотниками. Всего Украина рассчитывает получить до 16 таких машин, сообщает чешское агентство ČTK.

Вопрос расширения поставок обсуждался во время визита в Киев первого вице-премьера Чехии, министра промышленности и торговли Карела Гавличека. Он сообщил, что договорённость по четырём самолётам была достигнута ранее. Теперь стороны рассматривают возможность отправки ещё 12 единиц авиационной техники.

Дополнительную партию Гавличек обсуждал с украинским премьер-министром Сергеем Корецким. Таким образом, при положительном решении общее число машин, предназначенных для Украины, достигнет 16.

В числе возможных вариантов использования Skyfox рассматривается противодействие беспилотникам. Для этого разработана специальная модификация Drone Hunter, получившая название «Охотник на дроны». Предполагается, что борьба с воздушными целями при помощи таких самолётов будет обходиться дешевле, чем применение полноценных истребителей.

Ранее Life.ru сообщал, что президент Чехии Петр Павел заявил о готовности Праги поставить Украине боевые самолёты для противодействия беспилотникам. Во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским он также допустил передачу систем раннего предупреждения. Конкретные модели самолётов тогда названы не были, однако ранее обсуждалась возможность поставок дозвуковых L-159.