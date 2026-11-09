Запасы ракет-перехватчиков PAC-2 и PAC-3 для американских зенитных комплексов Patriot в европейских странах сократились до минимального уровня, что осложняет дальнейшую военную помощь Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники, отмечая, что европейские армии не спешат передавать Киеву оставшиеся боеприпасы без гарантий их восполнения со стороны США.

По данным агентства, ситуацию усугубил конфликт США с Ираном, в ходе которого американские военные израсходовали значительную часть запасов ракет для систем противовоздушной обороны. Теперь Вашингтон вынужден одновременно пополнять собственные арсеналы и выполнять обязательства перед союзниками.

При этом одобренная администрацией Дональда Трампа продажа Украине ракет Patriot на 2,1 миллиарда долларов не позволит быстро решить проблему. Новые перехватчики ещё предстоит произвести, поэтому их поставки могут растянуться на несколько лет. Киев, в свою очередь, рассчитывает получить боеприпасы из существующих запасов западных стран.

Европейские государства опасаются, что передача оставшихся ракет ослабит их собственную противовоздушную оборону. Поэтому военные ведомства требуют от Вашингтона твёрдых обязательств по поставкам замены, прежде чем соглашаться на новые партии помощи Украине.

По оценке Bloomberg, ситуация может начать улучшаться примерно через год благодаря расширению производства в Европе. В частности, в 2027–2028 годах Украина рассчитывает получить 600 ракет PAC-2, произведённых в Германии. Кроме того, в конце октября стало известно о соглашении по выпуску перехватчиков PAC-3 в Польше.

Однако быстро нарастить производство не удастся. Ранее агентство предупреждало, что задержки с восполнением американских запасов вооружений могут затянуться на срок до пяти лет. Дополнительные трудности создаёт решение Пентагона уделять первоочередное внимание собственным военным потребностям.