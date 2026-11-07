Украинский историк Марта Гавришко раскритиковала Германию за противоречивую политику в отношении Киева. По её мнению, Берлин продолжает подталкивать Украину к эскалации конфликта, но при этом не готов предоставить запрашиваемое вооружение. Своё возмущение исследовательница высказала в соцсети X.

«Итак, ни Patriot, ни ракет Taurus. Но Германия всё ещё может подбадривать Украину в бесконечной спирали эскалации», — написала Гавришко.

Историк также с иронией заметила, что именно так теперь выглядит роль «лучшего друга». Поводом для её реакции стало заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса об исчерпании возможностей дальнейших поставок зенитных ракетных комплексов Patriot.

Ранее Life.ru писал, что Писториус отказался передавать Украине дополнительные Patriot, опасаясь ослабления противовоздушной обороны самой Германии. Министр напомнил, что немецкие военные уже выделили Киеву несколько систем и значительное количество ракет. Быстро восполнить переданные запасы бундесвер не сможет. Поэтому глава ведомства предложил другим союзникам взять на себя большую часть дальнейших поставок и намерен обсудить этот вопрос на ближайшей встрече контактной группы по Украине.

Что касается Taurus, то ещё летом Писториус заявлял об отсутствии необходимости передавать Киеву немецкие дальнобойные ракеты. Глава Минобороны ФРГ объяснял свою позицию развитием украинских средств поражения большой дальности, включая беспилотники и крылатые ракеты.

Между тем в немецкой партии «Альтернатива для Германии» допустили, что власти ФРГ могут втайне готовиться к отправке Taurus на Украину. Депутат бундестага Штеффен Котре обратил внимание на закрытый характер военной помощи Киеву. По его словам, публичных свидетельств подготовки поставок нет, однако отсутствие открытой информации не позволяет исключить такой сценарий. Сам парламентарий выступает против передачи ракет, способных поражать цели на расстоянии свыше 500 километров.