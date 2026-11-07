Немецкие крылатые ракеты Taurus могут быть обнаружены и уничтожены ещё во время доставки на Украину, если Германия решится на их передачу Киеву. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с аif.ru.

По его предположению, в случае одобрения поставок боеприпасы будут перевозить через Польшу, после чего направят из западных областей Украины в центральную часть страны.

Матвийчук отметил, что Taurus отличаются крупными габаритами, поэтому скрыть их транспортировку будет непросто. По оценке эксперта, для перевозки двух таких ракет потребуется один грузовой автомобиль.

Полковник в отставке также заявил, что российская разведка, в том числе космическая и агентурная, способна отслеживать подобные грузы. Он предположил, что после пересечения украинской границы ракеты могут стать целью ударов. Среди средств поражения эксперт назвал комплексы «Искандер» и крылатые ракеты «Калибр».

Обсуждение возможных поставок возобновилось после того, как Владимир Зеленский вновь обратился к Германии с просьбой предоставить Taurus. Украинский политик заявил, что Киев хотел бы не только заказать ракеты, но и провести их испытания.

Ранее Life.ru сообщал, что в немецкой партии «Альтернатива для Германии» допустили скрытую подготовку Берлина к передаче Taurus. Депутат бундестага Штеффен Котре подчеркнул, что публичных доказательств таких планов нет, однако закрытый характер военной помощи не позволяет полностью исключить такую возможность.

Кроме того, канцлер ФРГ Фридрих Мерц не стал называть новые меры поддержки Украины на совместной пресс-конференции с Зеленским. Вместо этого он напомнил о действующих обязательствах союзников по НАТО и призвал их активнее участвовать в финансировании Киева.