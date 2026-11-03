«Мы уже многое делаем»: Мерц уклонился от ответа о новой помощи Киеву
Мерц не назвал новых мер помощи Украине и призвал союзников выполнить обязательства
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Канцлер Германии Фридрих Мерц не стал перечислять новые меры поддержки Украины, когда журналисты спросили, что ещё Берлин готов сделать для Киева. Вместо конкретных обещаний он напомнил об уже предоставляемой помощи и призвал европейских союзников активнее выполнять взятые обязательства. Об этом глава немецкого правительства заявил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским 3 ноября.
«Что может Германия ещё больше сделать? Я думаю, что мы делаем уже многое», — ответил Мерц.
Канцлер подчеркнул, что ФРГ остаётся крупнейшим европейским донором Украины и намерена продолжать поддержку до завершения конфликта. При этом он дал понять, что дальнейшие расходы не должны ложиться исключительно на Берлин.
«Все европейцы несут ответственность, не только немцы», — отметил глава правительства Германии.
Мерц напомнил о договорённости стран НАТО предоставить Киеву военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году. По его словам, теперь необходимо добиться, чтобы каждый из участников выполнил свою часть обязательств.
Ранее Life.ru сообщал о разногласиях в Евросоюзе из-за нового кредита Украине на 45 миллиардов евро. По данным Politico, Германия выразила недовольство отказом ряда стран ЕС участвовать в финансировании Киева. Чехия и Словакия уже заявили о нежелании присоединяться к программе, аналогичную позицию может занять Венгрия. На этом фоне Берлин потребовал более равномерного распределения финансовой нагрузки между европейскими государствами.
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