Канцлер Германии Фридрих Мерц не стал перечислять новые меры поддержки Украины, когда журналисты спросили, что ещё Берлин готов сделать для Киева. Вместо конкретных обещаний он напомнил об уже предоставляемой помощи и призвал европейских союзников активнее выполнять взятые обязательства. Об этом глава немецкого правительства заявил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским 3 ноября.

«Что может Германия ещё больше сделать? Я думаю, что мы делаем уже многое», — ответил Мерц.

Канцлер подчеркнул, что ФРГ остаётся крупнейшим европейским донором Украины и намерена продолжать поддержку до завершения конфликта. При этом он дал понять, что дальнейшие расходы не должны ложиться исключительно на Берлин.

«Все европейцы несут ответственность, не только немцы», — отметил глава правительства Германии.

Мерц напомнил о договорённости стран НАТО предоставить Киеву военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году. По его словам, теперь необходимо добиться, чтобы каждый из участников выполнил свою часть обязательств.

Ранее Life.ru сообщал о разногласиях в Евросоюзе из-за нового кредита Украине на 45 миллиардов евро. По данным Politico, Германия выразила недовольство отказом ряда стран ЕС участвовать в финансировании Киева. Чехия и Словакия уже заявили о нежелании присоединяться к программе, аналогичную позицию может занять Венгрия. На этом фоне Берлин потребовал более равномерного распределения финансовой нагрузки между европейскими государствами.