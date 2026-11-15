Народный артист РСФСР, режиссёр Никита Михалков назвал искусственный интеллект «частью дьявола», выразив опасения, что технология может выйти из-под контроля человека. Об этом он заявил на творческой встрече с жителями Екатеринбурга, состоявшейся на «УГМК Арене», передаёт ТАСС.

«Проблема заключается в том, кто будет руководить ИИ — человек, или [же] ИИ человеком? И какой человек будет руководить», — сказал режиссёр.

Одним из примеров потенциальной опасности Михалков назвал масштабный сбой в работе американской авиационной системы. По его предположению, причиной происшествия мог стать вышедший из-под контроля искусственный интеллект.

При этом режиссёр признал, что искусственный интеллект способен приносить пользу, например в медицине. Но, по его мнению, развитие подобных технологий требует более серьёзной оценки рисков и сохранения человеческого контроля.

Ранее Life.ru рассказывал о проверке возможной связи искусственного интеллекта с масштабным авиасбоем в США. 14 ноября министр внутренней безопасности Маркуэйн Маллин сообщил, что специалисты изучают эту версию. Позднее руководство FAA заявило об отсутствии признаков причастности ИИ к происшествию.