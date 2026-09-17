Человек моет, проверяет и считает часами: Где проходит грань между привычкой и ОКР

Аккуратность и любовь к порядку сами по себе не являются признаком расстройства. При обсессивно-компульсивном расстройстве (ОКР) человек повторяет определённые действия не ради удовольствия, а чтобы временно снизить сильную тревогу, рассказала Life.ru главный врач клиники «АлкоСпас», психиатр-нарколог Марина Алексеева.

По словам специалиста, при ОКР навязчивые мысли и действия становятся способом справиться с внутренним напряжением. Такие мысли могут быть связаны со страхом загрязнения, случайного вреда, ошибки, потери контроля или другими пугающими темами.

Обсессии — это нежелательные повторяющиеся мысли, образы или импульсы. Они могут касаться загрязнения, случайного вреда, ошибки, потери контроля или запретных тем. Человек часто понимает, что страх чрезмерен, но не может его выключить. Компульсии становятся попыткой нейтрализовать тревогу: повторные проверки, мытьё, счёт, мысленное проговаривание или просьбы о заверениях. Марина Алексеева Главный врач клиники «АлкоСпас», психиатр-нарколог

Главный критерий, по которому можно отличить ОКР от обычной любви к порядку, связан с последствиями таких действий. Если проверки и ритуалы занимают много времени, вызывают сильное напряжение и мешают выходить из дома, работать, учиться или строить отношения, это может говорить о проблеме.

«Простая любовь к симметрии обычно не заставляет человека часами возвращаться к двери и не сопровождается ощущением катастрофы, если порядок нарушен», — отметила психиатр.

По словам Алексевой, близкие люди иногда невольно поддерживают расстройство, когда начинают участвовать в ритуалах. Например, постоянно подтверждают, что дверь закрыта, помогают соблюдать особые правила уборки или меняют привычный распорядок семьи. Это действительно может ненадолго снизить тревогу, но одновременно закрепляет у человека ощущение, что без таких действий опасность сохраняется.

Отдельно врач обратила внимание на навязчивые мысли, которые могут вызывать у человека стыд или страх. Сам факт появления нежелательной мысли не означает намерения совершить соответствующее действие. При этом определить, связано ли состояние с ОКР или другим расстройством, может только специалист.

Лечение ОКР может включать психотерапию с постепенным столкновением с тревогой без выполнения привычного ритуала, а также лекарственную поддержку по назначению врача. По словам Алексевой, обращаться за помощью стоит тогда, когда навязчивости начинают управлять повседневной жизнью.

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