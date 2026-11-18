35-летняя помощница президента США Дональда Трампа Натали Харп заняла заметное место непосредственно за спиной американского лидера во время его переговоров с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим в Маниле. Её присутствие среди высокопоставленных представителей американской делегации привлекло внимание журналистов, пишет The Daily Beast.

Встреча состоялась 18 ноября в президентском дворце Малаканьян. На опубликованных кадрах Харп в синем платье сидит прямо позади Трампа, практически постоянно оставаясь в поле зрения телекамер. Рядом с американским президентом находились госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и другие высокопоставленные чиновники.

Как отмечает издание, пока непонятно, почему именно Харп отвели столь заметное место на дипломатической встрече. При этом помощница регулярно сопровождает американского лидера в поездках и на официальных мероприятиях.

Натали Харп занимает должность исполнительной помощницы президента США. В американских СМИ её прозвали «человеком-принтером» за привычку распечатывать для Трампа новости, публикации из соцсетей и другие материалы. Она также помогает главе Белого дома работать с его аккаунтом в Truth Social.

В последние месяцы американская пресса неоднократно обращала внимание на близость Харп к президенту. По данным The Daily Beast, ей выделили кабинет неподалёку от рабочего пространства Трампа, а также доверили участие в организации его телефонных контактов. При этом никаких сообщений о новом официальном назначении помощницы в связи со встречей на Филиппинах не поступало.