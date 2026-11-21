России выгодно то, как президент США Дональд Трамп выстраивает отношения с Москвой и европейскими странами, заявил радиоведущий Пётр Лидов. По его словам, американского лидера можно критиковать за архитектурные идеи, но его внешняя политика помогает нашей стране.

«Но с точки зрения взаимодействия с нашей страной, с точки зрения политики в отношении европейцев, на мой взгляд, для нас это, безусловно, человек с большим знаком плюс», — подчеркнул ведущий радио Sputnik, напомнив, что даже союзники могут вести двойную игру, а переговоры в любом случае требуют компромиссов.