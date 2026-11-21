Отношения президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа имеют жизненно важное значение для мировой безопасности. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Прекрасные отношения президента Путина и президента Трампа жизненно важны для мира и глобальной безопасности», — написал он в соцсети Х.

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Шире, чем предполагает Трамп: протоколист объяснила, почему слово «друг» в России и на Западе значит разное

Ранее Дональд Трамп назвал свои отношения с Владимиром Путиным фантастическими и заявил, что они приносят пользу Соединённым Штатам. При этом журналисты поинтересовались, можно ли считать Путина другом не только самого Трампа, но и всей Америки. Американский лидер не стал говорить от имени страны, ограничившись высокой оценкой собственного общения с президентом РФ.