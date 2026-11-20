Называя Владимира Путина другом, Дональд Трамп не обязательно подразумевает близкие отношения. Об этом Life.ru рассказала эксперт по этикету и международному протоколу Екатерина Богачёва.

У нас друг — это всё-таки какой-то близкий человек, который вхож и в дом, и в семью, и вообще, с которым мы можем обсудить что-то лишнее. А на Западе называть кого-то другом — это в целом нормально Екатерина Богачёва эксперт по этикету и международному протоколу

По словам Богачёвой, в американской политической и деловой среде дружеские обращения вполне допустимы даже между людьми, которых связывают исключительно рабочие отношения. Там можно назвать приятелем практически любого, кому пожимаешь руку, а на переговорах собеседники нередко обращаются друг к другу как к друзьям. В России же в понятие дружбы вкладывают гораздо больше личного смысла.

При этом эксперт призвала учитывать и возможные политические мотивы подобных заявлений. Трамп позиционирует себя как президента-миротворца, который стремится всех примирить, поэтому дружеская риторика, вероятно, служит определённой цели. Богачёва не исключила, что такие формулировки нужны американскому лидеру в том числе ради красивых заголовков. Однако, подчеркнула она, важно отделять особенности языка от фактического смысла слов политика.

Отдельную роль, считает эксперт, играют различия между русским и английским языками. По мнению Богачёвой, русский язык более образный и богат смысловыми оттенками, тогда как английские формулировки зачастую прямолинейнее. Она объяснила это через понятие лексико-семантической базы: одно и то же слово может вызывать у разных людей совершенно разные ассоциации в зависимости от их личного опыта.

Например, для человека, который всю жизнь удобно сидел на табурете, это обычный предмет мебели. Но если кому-то на ногу упадёт тяжёлый дубовый табурет, то и отношение к самому слову у него может измениться. По оценке специалиста, русский язык допускает множество подобных смысловых наслоений, тогда как английский устроен проще.

Различия проявляются и в повседневных привычках. Богачёва отметила, что россияне обычно не называют друзьями случайных знакомых, редко улыбаются посторонним без причины и не стремятся заводить разговор с незнакомцами. Неожиданную улыбку могут принять за простодушие или заподозрить, что человеку что-то нужно. В американской культуре, напротив, подобная открытость считается нормальной частью общения. Именно поэтому россиянам нередко сложно даётся смол-ток — непринуждённая беседа на нейтральные темы, которая помогает установить контакт с собеседником.

С подобными трудностями Богачёва регулярно сталкивается на тренингах по деловой коммуникации. Она объясняет сотрудникам, что разговоры о погоде, культурных премьерах и повседневных событиях помогают людям почувствовать настроение друг друга и настроиться на дальнейшее общение.

Однако многие участники не понимают, зачем обсуждать посторонние темы, когда можно сразу перейти к делу. Научить их поддерживать такую беседу, чтобы разговор не прерывался, бывает непросто. При этом за границей сами россияне вполне спокойно принимают местные правила: отвечают незнакомцам на привычное «How are you?» и поддерживают разговоры на отвлечённые темы. В России же, по наблюдениям эксперта, отношение к подобному общению совсем другое.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский не смог вспомнить, называл ли Дональд Трамп его своим другом, как это произошло с Владимиром Путиным. На вопрос журналистов в Берлине украинский лидер сначала ответил утвердительно, но затем признался, что точно не помнит. При этом он уточнил, что за время общения с американским президентом слышал от него самые разные слова.