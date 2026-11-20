Владимир Зеленский не смог вспомнить, называл ли его президент США Дональд Трамп своим другом, как накануне назвал российского лидера Владимира Путина. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Берлине, он сначала предположил, что американский президент использовал подобное обращение, однако затем признался, что точно этого не помнит.

«Думаю, да. Называл. По-моему, да. Проблема в том, что я не помню», — ответил Зеленский с улыбкой.

Затем он пояснил, что за время общения с американским лидером слышал от него самые разные высказывания, включая положительные.

«Нет-нет, просто он говорил мне много разных слов. В том числе и положительных», — добавил Зеленский.

Вопрос журналистов возник после встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным 19 ноября на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Американский президент начал общение с российским коллегой с шутки. Войдя в зал, он указал на Путина и поинтересовался, кто перед ним, после чего сам ответил, что это его друг.

Трамп также подчеркнул, что знаком с российским лидером много лет и рассчитывает на положительные результаты переговоров. Президенты провели отдельную беседу перед трёхсторонним саммитом с участием председателя КНР Си Цзиньпина.

Сам Зеленский в это время находился в Берлине, где участвовал во встрече «коалиции желающих». В ходе консультаций обсуждались дальнейшая поддержка Украины, гарантии безопасности и дипломатические усилия по урегулированию конфликта.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп назвал Владимира Путина своим другом и заявил об отличных отношениях с российским президентом. Американский лидер также выразил надежду, что их переговоры станут началом позитивных изменений.