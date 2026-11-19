Дональд Трамп заявил, что хорошо ладит и с Владимиром Путиным, и с Владимиром Зеленским, несмотря на различия между ними. Об этом президент США рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Я хорошо лажу с обоими. Они очень разные люди», — сказал американский лидер, комментируя украинский конфликт.

Заявление прозвучало на фоне саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Утром 19 ноября Путин и Трамп провели двусторонние переговоры в Центре международных обменов. Встреча продолжалась менее часа.

После завершения беседы президенты не стали делать совместных заявлений для прессы. Предыдущие полноценные переговоры российского и американского лидеров состоялись в августе 2025 года на Аляске.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп счёл взаимодействие с Путиным более простым, чем общение с Зеленским. Такую оценку американский президент дал 15 октября в интервью Newsmax. Тогда же он раскритиковал украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, связав их с ростом мировых цен на нефть.