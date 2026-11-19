Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет получать прибыль от продажи оружия, которое впоследствии поставляют Украине. Об этом американский лидер рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Мы продаём оружие Европейскому Союзу. Они делают с ним, что хотят. Я думаю, что они по большей части поставляют его Украине, но мы его продаём... Мы не делаем им скидок, и поэтому можно сказать, что мы зарабатываем на этом много денег. Я не хочу этого», — сказал Трамп.

Одним из механизмов таких закупок стала программа PURL, предусматривающая приобретение американского вооружения для Киева за счёт европейских партнёров. В частности, 17 ноября Германия и Норвегия объявили о выделении по 300 миллионов долларов на эти цели. Основное внимание стороны намерены уделить ракетам для систем противовоздушной обороны Patriot.

Ранее Life.ru сообщал, что решение Берлина о новых военных расходах вызвало критику в Бундестаге. Представитель партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер назвал Украину «бездонной бочкой» и призвал правительство Фридриха Мерца направить деньги немецких налогоплательщиков на поддержку собственных граждан в условиях экономического кризиса.