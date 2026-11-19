Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин заинтересованы в завершении конфликта между Россией и Украиной и готовы содействовать его урегулированию. Об этом американский лидер сказал во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне.

«Мы оба хотим помочь в том, что касается войны между Россией и Украиной. Мы хотели бы, чтобы она закончилась. Думаю, я вполне могу говорить за нас обоих», — заявил Трамп.

Таким образом, глава Белого дома выразил уверенность, что его позицию разделяет и китайский лидер.

Переговоры проходят 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Ранее Трамп включил украинский вопрос в число тем предстоящей трёхсторонней встречи с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, хотя первоначально представители Белого дома не планировали выносить его на обсуждение.

Накануне Путин и Си Цзиньпин уже обсудили итоги консультаций России, США и Украины в Абу-Даби. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, лидеры обменялись оценками прошедших переговоров, однако содержание разговора он раскрывать не стал.