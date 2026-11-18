Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, вероятно, ведут консультации с европейскими партнёрами с учётом предстоящего саммита России, США и Китая в Шэньчжэне. Такое предположение высказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, подчеркнув, что встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина имеет, по его оценке, первостепенное значение.

«Я думаю, что они будут работать с оглядкой на то, что происходит в Шэньчжэне. Потому что здесь главное, а там важное, но второстепенное», — заявил Ушаков журналистам.

По словам представителя Кремля, переговоры американских эмиссаров с европейскими странами имеют значение, однако основное внимание сейчас сосредоточено на предстоящей встрече лидеров трёх держав, запланированной на 19 ноября.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил, почему Уиткофф и Кушнер не примут участия в переговорах в Китае. По его словам, оба представителя США должны были войти в американскую делегацию, но остались работать с европейскими партнёрами над вопросами будущей архитектуры безопасности в Европе.

На 19 ноября у американских переговорщиков запланированы контакты с представителями Украины и европейских государств в Берлине. По данным Axios, стороны намерены обсудить гарантии безопасности для Киева и восстановление украинской экономики после завершения конфликта.

При этом никаких официальных заявлений о том, что переговоры в Европе напрямую зависят от решений будущего саммита в Шэньчжэне, американская сторона не делала.

Ранее Life.ru сообщал, что Уиткофф и Кушнер пропустят историческую встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина из-за консультаций с европейскими представителями. Встреча трёх лидеров должна состояться 19 ноября на полях саммита АТЭС.