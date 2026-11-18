Владимир Путин и Си Цзиньпин затронули тему переговоров по Украине, прошедших в Абу-Даби. Подробностями встречи с журналистами поделился помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, политики не ограничились обсуждением украинского урегулирования, но и дали оценку ходу последнего раунда консультаций в ОАЭ. Какие именно выводы прозвучали во время беседы, представитель Кремля не уточнил.

Ранее Life.ru сообщал, что 10–11 ноября в Абу-Даби состоялись двухдневные переговоры представителей России, США и Украины. Участники обсуждали гарантии безопасности, территориальные разногласия и гуманитарные вопросы, включая возможный обмен военнопленными. По итогам встречи стороны смогли сблизить позиции по отдельным направлениям, однако окончательного мирного соглашения достигнуто не было.