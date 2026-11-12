Российский лидер Владимир Путин попросил участников делегации РФ рассказать об итогах переговоров с Украиной в Абу-Даби. Для этого он пригласил переговорщиков на оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности в Кремле.

«У нас есть ряд вопросов текущего характера. Но я попросил коллег подойти, которые ездили в Арабские Эмираты и вели переговоры с украинской делегацией», — заявил Путин.

Президент пояснил, что хочет услышать не только официальные итоги переговоров, но и личные оценки участников российской группы.

«Попросил их тоже сегодня подойти и поделиться своими впечатлениями, наблюдениями и результатами — как они их видят, — работы, которую они провели в Абу-Даби», — добавил глава государства.

Трёхсторонние переговоры России, США и Украины проходили в Абу-Даби 10–11 ноября. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В её состав также вошли представители МИД и Генштаба Вооружённых сил России. Мединский признал отсутствие взаимопонимания по ряду вопросов после переговоров в Абу-Даби. Помощник президента отметил, что участникам удалось сблизить позиции по некоторым направлениям, однако для урегулирования оставшихся разногласий потребуется дальнейшая работа. В то же время Госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры продуктивными. Глава американской дипломатии отметил, что для урегулирования конфликта предстоит проделать ещё много работы.