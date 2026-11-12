Российский лидер Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Мероприятие проходит в Кремле после переговоров с представителями администрации Соединённых Штатов.

В Кремле российский лидер встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Встреча с американской делегацией продолжалась более двух часов. В переговорах также участвовали помощники Путина Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Американские представители прибыли в Москву после очередного раунда трёхсторонних переговоров России, США и Украины, который прошёл в Абу-Даби 10–11 ноября. Стороны обсуждали возможные пути урегулирования украинского конфликта и вопросы безопасности.

По итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле стороны согласовали проведение нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине. После переговоров с Путиным Уиткофф и Кушнер направились в Дублин, где запланирована их встреча с главарём киевского руководства Владимиром Зеленским.