По итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле стороны согласовали проведение нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф.

«Думаю, прогресс был достигнут... Люди не верили, что нам удастся возобновить трёхсторонние переговоры. Мы возобновили их и договорились о новой встрече», — сказал Уиткофф телеканалу CNN.

Переговоры состоялись 12 ноября в Москве. Вместе с Уиткоффом во встрече участвовал Джаред Кушнер. Российскую сторону, помимо президента, представляли помощники главы государства Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Визиту американских представителей в Кремль предшествовали двухдневные трёхсторонние консультации России, США и Украины в Абу-Даби. По их итогам стороны сообщили о договорённости провести масштабный обмен военнопленными, однако окончательных решений по ключевым политическим вопросам публично не объявляли.

После переговоров с Путиным Уиткофф и Кушнер направились в Дублин, где запланирована их встреча с Владимиром Зеленским.