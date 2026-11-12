Президент России Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером отметил усилия Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам переговоров в Кремле.

По словам представителя Кремля, российский президент обратил внимание на настойчивую работу нынешней администрации США, направленную на достижение долгосрочного соглашения по Украине.

«Решению этой задачи, было отмечено, уделяет личное внимание президент Дональд Трамп», — передал слова российского лидера Ушаков.

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером состоялась 12 ноября в Москве. Американские представители прибыли в российскую столицу после двухдневных трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

На переговорах обсуждались возможные пути урегулирования конфликта. Ранее американская сторона сообщала о намерении представить Москве предложения, согласованные с Киевом и европейскими партнёрами.

Одним из результатов консультаций в Абу-Даби стала принципиальная договорённость о новом масштабном обмене военнопленными между Россией и Украиной. Конкретные параметры обмена стороны продолжают согласовывать.