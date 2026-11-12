Помощник президента РФ Юрий Ушаков объяснил смысл анекдота о деньгах из тумбочки, который президент России Владимир Путин рассказал во время встречи с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По словам представителя Кремля, эта шутка отражает противоречивую позицию европейских стран по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

«Владимир Путин, кстати, в своём выступлении очень точно и образно охарактеризовал нынешнюю линию европейцев. Привёл, как вы знаете, старую шутку про деньги в тумбочке», — рассказал Ушаков журналистам.

Речь идёт об анекдоте про мужчину, который построил коттеджи на Украине, но не смог объяснить происхождение средств. На вопрос о деньгах он сослался на тумбочку, куда их положила жена. При этом выяснилось, что деньги ей дал сам мужчина, предварительно взяв их из той же тумбочки.

Путин сравнил получившийся замкнутый круг с подходом европейских политиков к урегулированию конфликта на Украине. Ушаков пояснил, что речь идёт о непоследовательности в вопросах прекращения боевых действий и дальнейших отношений с Россией.

«Эта шутка иллюстрирует, как в Европе пытаются пустить по замкнутому кругу вопросы мира либо продолжения войны», — подчеркнул помощник президента РФ.

Ранее Life.ru сообщал, что глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась обсуждать новую архитектуру безопасности в Европе до прекращения боевых действий на Украине. Она предложила сначала добиться перемирия, затем заключить мирное соглашение и лишь после этого переходить к более масштабным договорённостям. По мнению Каллас, действующая система безопасности уже сформирована вокруг НАТО и Евросоюза, а Украине необходимо обеспечить место в этой структуре. Аналогичную позицию ранее озвучила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая также выступила против преждевременного обсуждения новых механизмов безопасности. При этом Брюссель настаивает на участии представителей ЕС и НАТО в будущих переговорах.