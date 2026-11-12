Американские власти рассчитывают добиться завершения конфликта на Украине благодаря расширению переговорного процесса за счёт европейских государств. Об этом эмиссар США Джаред Кушнер заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным,.

По словам представителя Вашингтона, европейские страны начали проявлять заинтересованность в мирном урегулировании и выразили готовность присоединиться к дипломатическим усилиям. Кушнер надеется, что их участие позволит перевести переговоры в многосторонний формат и приблизить достижение окончательных договорённостей.

«Мы видим определённые подвижки с европейской стороны», — подчеркнул американский представитель.

Ранее Life.ru сообщал, что Вашингтон предложил Москве разработать проект нового соглашения о безопасности в Европе, предусматривающий взаимные шаги по снижению напряжённости между Россией и западными государствами. С соответствующей инициативой выступили американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время трёхсторонних консультаций в Абу-Даби. США рассчитывают получить от российской стороны конкретные предложения, которые могли бы убедить европейские правительства в отсутствии военной угрозы со стороны Москвы.