Заместитель руководителя и внешнеполитический эксперт фракции партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Бундестаге Маркус Фронмайер раскритиковал решение правительства Фридриха Мерца выделить дополнительные средства на военную помощь Украине. Политик назвал Киев «бездонной бочкой» и предложил направить деньги на поддержку жителей самой Германии.

«Правительство Мерца прямо сейчас обещает выделить Украине ещё $300 млн из средств немецких налогоплательщиков на ракеты! Это бездонная бочка. Разве не лучше было бы поддержать собственный народ во время экономического кризиса, вместо того чтобы разбазаривать деньги немецких налогоплательщиков на ракеты?» — написал Фронмайер в соцсети X.

Причиной для заявления стало объявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о новом финансовом взносе в рамках программы PURL. 17 ноября он сообщил, что Берлин направит $300 млн на закупку американского вооружения для Украины. Основное внимание в пакете уделят средствам противовоздушной обороны, в частности управляемым ракетам PAC-2 и PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Финансирование будет организовано совместно с Норвегией: Осло также выделит на закупки $300 млн. Программа PURL предусматривает приобретение американских вооружений для Украины за счёт средств стран-партнёров.

Кроме того, Германия продолжит поддержку украинской ПВО системами IRIS-T и ракетами к ним. Берлин также работает над интеграцией этих боеприпасов в норвежские комплексы NASAMS. В планах — передача новых радиолокационных станций, боеприпасов для истребителей F-16 и беспилотников.

Германия остаётся одним из крупнейших европейских доноров Украины. При этом решение о новых расходах на военную помощь вызывает критику со стороны немецких политиков, выступающих против дальнейшего финансирования Киева.