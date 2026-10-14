ЕС отправил Киеву ещё €2,86 млрд: Деньги пойдут на дроны, радары и боеприпасы

Еврокомиссия перечислила Украине ещё 2,86 миллиарда евро на закупку вооружений и военной техники. Средства направят на беспилотники, радиолокационные системы, боеприпасы и другую продукцию для ВСУ. О новом транше сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

«Сегодня Еврокомиссия перечисляет 2,86 миллиарда евро в рамках оборонной части нашего кредита Украине на 90 миллиардов евро», — написал он в социальной сети X.

По словам Домбровскиса, деньги предназначены для удовлетворения наиболее срочных военных потребностей Киева. Конкретные сроки закупок и перечень предприятий, которые получат заказы, в сообщении не приводятся.

Транш выделен в рамках масштабной кредитной программы Евросоюза, рассчитанной на 2026–2027 годы. Общий объём финансирования составляет 90 миллиардов евро, из которых две трети предусмотрены на оборонные нужды.

Оставшиеся 30 миллиардов евро предназначены для бюджетной поддержки Украины. Эти средства должны помочь Киеву покрывать государственные расходы в условиях продолжающегося конфликта. Распределение кредитной программы подтверждается документами Еврокомиссии.

Нынешнее перечисление стало продолжением октябрьских выплат. Ранее Брюссель направил Украине ещё 1,24 миллиарда евро на закупку беспилотников, дронов-перехватчиков, боеприпасов для них и ракет украинского производства. О предыдущем транше Еврокомиссия объявила 7 октября.

Таким образом, за две октябрьские выплаты по оборонной части программы Киев получил 4,1 миллиарда евро. При этом выделение денег не означает, что вся закупленная на них техника уже поступила украинским военным.

Евросоюз продолжает перечислять Украине средства по программе военного кредитования на 90 миллиардов евро. Как сообщал Life.ru 7 октября, предыдущий транш составил 1,24 миллиарда евро. Его направили на приобретение ракет, беспилотников и дронов-перехватчиков. Еврокомиссия уточняла, что закупки предусмотрены у украинских оборонных производителей.