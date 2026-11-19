Владимир Зеленский считает, что президенту США Дональду Трампу гораздо проще добиваться уступок от Украины, чем оказывать давление на Россию. При этом для общения с Владимиром Путиным американский лидер выбрал более мягкую тактику. Своим мнением Зеленский поделился в интервью телеканалу NBC News.

«Проще давить на нас, а не на Россию, конечно. Это проще, потому что мы находимся под давлением с самого начала», — сказал украинский лидер.

По мнению Зеленского, Трамп предпочитает действовать в отношении Москвы осторожнее, тогда как Киеву постоянно приходится выслушивать требования о компромиссах. Украинский политик предположил, что подобная линия поведения может быть частью переговорной стратегии главы Белого дома.

«Президент Трамп решил найти какой-то мягкий способ диалога с Путиным. Не знаю, это его тактика», — заявил Зеленский. При этом собственный подход к российскому президенту он назвал совершенно противоположным.

Журналист NBC также поинтересовался, почему Трамп регулярно обвиняет Зеленского в нежелании завершать конфликт и не связано ли это с личной неприязнью. Украинский лидер ответил, что не считает их отношения определяющим фактором.

«Это больше об отношениях между странами», — пояснил он.