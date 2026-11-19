С Путиным помягче, с Киевом пожёстче: Зеленский пожаловался на тактику Трампа
Зеленский заявил, что Трампу проще давить на Киев, чем на Москву
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Владимир Зеленский считает, что президенту США Дональду Трампу гораздо проще добиваться уступок от Украины, чем оказывать давление на Россию. При этом для общения с Владимиром Путиным американский лидер выбрал более мягкую тактику. Своим мнением Зеленский поделился в интервью телеканалу NBC News.
«Проще давить на нас, а не на Россию, конечно. Это проще, потому что мы находимся под давлением с самого начала», — сказал украинский лидер.
По мнению Зеленского, Трамп предпочитает действовать в отношении Москвы осторожнее, тогда как Киеву постоянно приходится выслушивать требования о компромиссах. Украинский политик предположил, что подобная линия поведения может быть частью переговорной стратегии главы Белого дома.
«Президент Трамп решил найти какой-то мягкий способ диалога с Путиным. Не знаю, это его тактика», — заявил Зеленский. При этом собственный подход к российскому президенту он назвал совершенно противоположным.
Журналист NBC также поинтересовался, почему Трамп регулярно обвиняет Зеленского в нежелании завершать конфликт и не связано ли это с личной неприязнью. Украинский лидер ответил, что не считает их отношения определяющим фактором.
«Это больше об отношениях между странами», — пояснил он.
Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский назвал вывод украинских войск из Донбасса неприемлемым условием мирной сделки. После переговоров в Абу-Даби 10–11 ноября он рассказал о новых вариантах урегулирования территориального вопроса, которые предлагают американские представители.
Между тем Трамп решил поднять украинский вопрос на встрече с Путиным и Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне. Ранее представители американской администрации утверждали, что обсуждение конфликта не входит в планы трёхстороннего саммита 19 ноября. Однако перед поездкой президент США включил Украину в перечень тем переговоров, назвав её своей «любимой темой».