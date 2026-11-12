Вашингтон продолжает искать способы урегулирования территориального вопроса по Донбассу, однако Киев по-прежнему не намерен выводить оттуда свои войска. Американские переговорщики рассматривают такой шаг как один из возможных путей прекращения боевых действий, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Дублине. Его слова приводит «Европейская правда».

По признанию Зеленского, представители США регулярно возвращаются к вопросу территориальных уступок и предлагают новые варианты его решения. При этом украинская сторона не готова принять подход, при котором завершение конфликта связано с уходом ВСУ из Донбасса.

«Они думают, что для остановки этой войны мы должны уйти с нашей территории. С нами невозможно говорить таким образом, когда речь идет о независимости нашей страны», — сказал Зеленский. Он добавил, что американские переговорщики пытаются изменить первоначальный подход и предлагают различные способы достижения договорённостей.

Какие именно варианты обсуждает Вашингтон, Зеленский уточнять не стал. По его словам, подробный рассказ обо всех поступивших предложениях занял бы несколько часов. Вместе с тем украинский лидер признал, что территориальный вопрос остаётся одним из главных препятствий для достижения соглашения.

Дальнейшее продвижение переговоров, как считает Зеленский, во многом зависит от позиции Соединённых Штатов. По его мнению, Вашингтону предстоит решить, намерен ли он усиливать давление на Россию и как будет выстраивать дальнейшие контакты с Москвой.

Кроме того, Зеленский заявил, что окончательное решение территориальных разногласий потребует непосредственного участия глав государств. Он считает, что возможные компромиссы необходимо обсуждать на высшем уровне, а для прод

Заявление прозвучало после двухдневных консультаций России, США и Украины в Абу-Даби, состоявшихся 10–11 ноября. По итогам встреч стороны не объявили о достижении территориального соглашения, однако продолжили обсуждение возможных механизмов урегулирования. Следующим этапом стали запланированные на 12 ноября переговоры американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным в Москве, после которых они намерены встретиться с Зеленским в Дублине.

Ранее Life.ru рассказывал об итогах двухдневных переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби. Встреча стала первым прямым трёхсторонним раундом такого уровня с февраля 2026 года. Участники обсуждали территориальные разногласия, гарантии безопасности, меры деэскалации и гуманитарные вопросы. Одним из результатов стала принципиальная договорённость о новом масштабном обмене военнопленными, параметры которого должны объявить позднее. При этом согласовать прекращение огня и окончательные условия мирного урегулирования сторонам не удалось. Переговорщики договорились продолжить дипломатические контакты.