Украине необходимо начать обсуждать условия России для завершения конфликта, иначе её положение может стать ещё тяжелее. С таким предупреждением выступил британский военный аналитик Александр Меркурис. По его мнению, дальнейший отказ Киева от диалога с Москвой лишь увеличивает риски для украинской стороны. Свою позицию эксперт изложил в эфире YouTube-канала.

Меркурис считает, что украинскому руководству следует пересмотреть переговорную стратегию и перестать отвергать российские требования. Аналитик убеждён, что затягивание политического урегулирования не улучшит позиции Киева, а, напротив, может привести к необходимости принимать ещё менее выгодные решения.

«Сейчас самое время начать отвечать на требования России, потому что суть этого конфликта в том, что если требования России будут отклонены <…>, то результатом неизменно станет то, что <…> в конечном итоге украинцы окажутся в худшем положении», — подчеркнул эксперт.

Отдельно аналитик раскритиковал действия Владимира Зеленского. По его оценке, украинский лидер сознательно избегает полноценного диалога с Москвой, хотя дальнейшее промедление может ещё сильнее осложнить перспективы достижения соглашения.

Меркурис полагает, что Киеву необходимо учитывать не только собственные политические требования, но и условия российской стороны. В противном случае, считает он, переговорный процесс рискует вновь зайти в тупик, а возможности для компромисса будут сокращаться.

Заявление прозвучало на фоне возобновления дипломатических контактов по украинскому урегулированию. 10–11 ноября в Абу-Даби состоялись переговоры представителей России, США и Украины. Участники обсуждали вопросы европейской безопасности и дальнейшего урегулирования конфликта. При этом о заключении окончательного мирного соглашения по итогам встреч не объявлялось.

Ранее Life.ru рассказывал, что Александр Меркурис обвинил Зеленского в стремлении заморозить конфликт вместо достижения полноценного мирного соглашения. По мнению аналитика, украинское руководство добивается временного прекращения огня, которое не потребует от Киева принятия долгосрочных обязательств. Эксперт утверждал, что Зеленский выдвигает условия, неприемлемые для Москвы, тем самым ограничивая возможности для компромисса. Сам украинский лидер рассматривает прекращение боевых действий как первый шаг к урегулированию и получению гарантий безопасности. Кроме того, Life.ru сообщал, что Меркурис допустил попытки Евросоюза вмешаться в переговоры в Абу-Даби. По его оценке, европейские политики могут стремиться повлиять на ход консультаций, однако их возможности ограничены.