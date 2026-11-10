Евросоюз может попытаться помешать трёхсторонним переговорам России, США и Украины в Абу-Даби, направив туда собственных представителей. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Европейцы могут захотеть отправить своих людей, чтобы сорвать переговоры в Абу-Даби. Но даже больше, чем у украинцев, у них, по словам Дональда Трампа, нет серьёзных козырей. Так что вряд ли что-то у них получится», — заявил эксперт.

По оценке Меркуриса, европейские политики и Владимир Зеленский переоценивают собственное влияние на переговорный процесс. Аналитик считает, что ключевые решения будут приниматься без непосредственного участия представителей ЕС, а их попытки вмешаться в обсуждение окажутся безрезультатными.

Накануне Еврокомиссия подтвердила намерение направить своих представителей в столицу Объединённых Арабских Эмиратов. При этом официальный представитель ведомства Паула Пиньо не уточнила, в каких именно встречах и форматах они будут участвовать.