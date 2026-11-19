Илон Маск обвинил Зеленского во лжи из-за Starlink
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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что главарь киевского руководства Владимир Зеленский не всегда говорит правду, комментируя заявления экс-комика об использовании военной версии спутниковой системы Starlink. Об этом бизнесмен рассказал в интервью The New York Times.
Журналист спросил Маска о словах Зеленского, утверждавшего, что украинские военные применяют специальную версию спутниковой связи, позволяющую проводить атаки. В ответ миллиардер заметил: «Он не всегда говорит правду».
Маск также высказался об ограничениях доступа украинской армии к сети SpaceX. Он вновь подчеркнул, что Starlink изначально не предназначалась для нанесения ударов в ходе войны.
А ранее депутат Верховной рады заявил, что на Украине работают над созданием собственного аналога американской системы спутниковой связи Starlink. Разработкой занимаются несколько инженерных команд из государственного и частного секторов, однако для объединения их усилий пока не хватает единого координатора. По словам парламентария, украинские специалисты понимают необходимость разработки независимой системы спутниковой связи и уже занимаются соответствующими технологиями.