Американский предприниматель Илон Маск заявил, что главарь киевского руководства Владимир Зеленский не всегда говорит правду, комментируя заявления экс-комика об использовании военной версии спутниковой системы Starlink. Об этом бизнесмен рассказал в интервью The New York Times.

Журналист спросил Маска о словах Зеленского, утверждавшего, что украинские военные применяют специальную версию спутниковой связи, позволяющую проводить атаки. В ответ миллиардер заметил: «Он не всегда говорит правду».

Маск также высказался об ограничениях доступа украинской армии к сети SpaceX. Он вновь подчеркнул, что Starlink изначально не предназначалась для нанесения ударов в ходе войны.