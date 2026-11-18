На Украине работают над созданием собственного аналога американской системы спутниковой связи Starlink. Разработкой занимаются несколько инженерных команд из государственного и частного секторов, однако для объединения их усилий пока не хватает единого координатора. Об этом РБК-Украина рассказал депутат Верховной рады Фёдор Вениславский.

По словам парламентария, украинские специалисты понимают необходимость разработки независимой системы спутниковой связи и уже занимаются соответствующими технологиями.

Вениславский также обратил внимание на развитие российских спутниковых технологий, в частности группировки «Рассвет». Депутат Рады Дмитрий Разумков ранее заявил, что российская система уже частично покрывает территорию Украины и потенциально позволяет управлять беспилотниками в режиме реального времени.

Помимо собственного аналога Starlink, Киев рассматривает возможность создания отдельного рода войск — Космических сил. Соответствующий законопроект прошёл первое чтение. Вениславский рассчитывает, что до конца 2027 года Украина сможет сформировать самостоятельную структуру с возможностями спутниковой разведки и космической связи.

Депутат также предложил создать международную «космическую коалицию» по образцу существующего сотрудничества в авиационной сфере. По его мнению, Великобритания, США, Франция и другие партнёры могли бы помочь Украине ускорить развитие космических технологий.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Зеленский объявил о работе над украинской спутниковой системой Similar. Тогда он сообщил о первых инженерных наработках, однако подробности проекта раскрывать не стал.