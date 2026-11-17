НАТО пытается добиться восстановления полноценной работы американской системы спутниковой связи Starshield на Украине. Однако сроки снятия ограничений остаются неизвестными. Об этом генеральный секретарь альянса Марк Рютте сообщил журналистам в Брюсселе перед заседанием контактной группы по военной помощи Киеву.

«Могу заверить вас, что соответствующие стороны прилагают все усилия, чтобы как можно скорее вернуть ситуацию в нормальное русло», — заявил Рютте.

Генсек НАТО подчеркнул, что работа над устранением ограничений продолжается. По его словам, альянс готов оказать содействие участникам процесса, если это потребуется.