Рютте: «Соответствующие стороны» пытаются вернуть Украине доступ к Starshield
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
НАТО пытается добиться восстановления полноценной работы американской системы спутниковой связи Starshield на Украине. Однако сроки снятия ограничений остаются неизвестными. Об этом генеральный секретарь альянса Марк Рютте сообщил журналистам в Брюсселе перед заседанием контактной группы по военной помощи Киеву.
«Могу заверить вас, что соответствующие стороны прилагают все усилия, чтобы как можно скорее вернуть ситуацию в нормальное русло», — заявил Рютте.
Генсек НАТО подчеркнул, что работа над устранением ограничений продолжается. По его словам, альянс готов оказать содействие участникам процесса, если это потребуется.
Ранее Life.ru сообщал, что компания SpaceX связала ограничения работы Starshield для украинских военных с технической проблемой. Об этом стало известно 16 ноября из сообщения журналиста PBS Ника Шифрина, сославшегося на украинского дипломата Дениса Сеника. При этом американская компания не разъяснила, почему ограничения сохраняются уже несколько дней вдоль линии фронта и на территориях под контролем России. Киев продолжает добиваться восстановления полноценной работы системы.