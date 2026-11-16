Ограничения спутниковой связи Starshield для украинских военных связаны с технической проблемой, заявила SpaceX. Об этом сообщил журналист PBS Ник Шифрин со ссылкой на временного поверенного в делах Украины в США Дениса Сеника.

По словам дипломата, Киев обсуждает ситуацию с компанией. При этом SpaceX не пояснила, почему ограничения сохраняются уже пять дней вдоль линии фронта и на территориях, которые украинские власти не контролируют.

«Киев не получил никаких дальнейших разъяснений о том, почему скорости были ограничены», — написал Шифрин.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский поручил украинским ведомствам добиваться восстановления работы Starshield без ограничений. По его утверждению, у линии фронта и на территориях под контролем России дроны-перехватчики теряют связь с операторами, когда разгоняются примерно до 161 км/ч.