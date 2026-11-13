Владимир Зеленский предположил, что ограничения спутниковой связи Starshield могут указывать на отношение Вашингтона к территориям, которые Киев считает украинскими. Его слова приводит издание «Страна.ua».

Зеленский допустил, что американские решения о работе системы могут означать фактическое признание этих территорий российскими.

«Если кто-то в Америке принимает решения, по сути, рассматривающие украинскую территорию так, будто она не принадлежит Украине, то это нам говорит, куда всё идёт», — заявил он.

При этом Зеленский признал, что пока располагает недостаточной информацией о причинах происходящего. Киев пытается получить разъяснения от американской стороны.

Накануне он пожаловался на перебои в работе Starshield, военной версии Starlink, которые, по его словам, продолжаются уже несколько дней. В SpaceX эти обвинения отвергли, заявив, что никаких новых ограничений компания не вводила.

На прошлой неделе Илон Маск также распространил в соцсети X публикацию, автор которой назвал ошибкой передачу Украине тысяч бесплатных терминалов Starlink и многомиллионные расходы на их обслуживание в начале конфликта.

Ранее Life.ru сообщал, что ограничения Starshield, по данным Axios, привели к срыву всех запланированных на тот момент операций украинских военных. Источник издания рассказал, что проблемы нарастали в течение трёх дней, а Киев обратился за объяснениями к Пентагону и SpaceX. Представители компании при этом отрицали изменения в работе системы.