Ограничения скорости работы спутниковой системы Starshield привели к срыву запланированных операций Вооружённых сил Украины. Об этом Axios сообщил украинский чиновник, отметив, что проблемы затрагивают управление беспилотниками и перехват дронов.

«В первый день были ограничения в 10%, во второй день в 50%, а сегодня 100% задач срываются из-за ограничений», — отметил источник.

Киев обратился к Пентагону и компании SpaceX с просьбой объяснить причины изменений. Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник сообщил, что Starshield отключается при скорости полёта беспилотников свыше 160 км/ч.

Ранее Владимир Зеленский заявил о масштабных сбоях вдоль всей линии фронта. По его словам, проведённая военными проверка показала, что речь идёт не о случайных неполадках, а о систематическом ограничении скорости передачи данных. В SpaceX отвергли информацию о каких-либо изменениях в работе системы. Представитель компании заявил, что сообщения украинской стороны не соответствуют действительности.