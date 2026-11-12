Украинская компания Fire Point нашла способ частично обходить американские ограничения на использование военной спутниковой системы Starshield при ударах по российской территории. Однако разработанное решение обеспечивает лишь 15–20% возможностей системы. Об этом заявила глава компании Ирина Терех в интервью изданию Breaking Defense.

По её словам, временный обходной механизм позволяет частично компенсировать ограничения SpaceX, однако полноценно заменить спутниковую связь не способен. Раскрывать технические подробности разработанного решения Терех отказалась.

«На данный момент мы пытаемся выжать максимум из этого обходного пути… но он не может полноценно заменить Starshield — ни по стоимости, ни по возможностям масштабирования», — рассказала руководитель Fire Point.

Терех также заявила, что компания связывает свои разработки с серией дальних ударов по российским объектам. По предоставленным Fire Point видеоматериалам, речь идёт об атаках 24 октября на резиновое производство и логистический узел в Омске, а также предприятие в Тольятти. Кроме того, компания заявила о причастности к ударам 18 октября по объектам в Санкт-Петербурге и 14 октября по центру обработки данных Сбербанка в Балаково.