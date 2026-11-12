«Выжать максимум»: Украинский производитель дронов нашёл способ обходить ограничения Маска
Fire Point нашла способ обходить ограничения Starshield для ударов по России
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Украинская компания Fire Point нашла способ частично обходить американские ограничения на использование военной спутниковой системы Starshield при ударах по российской территории. Однако разработанное решение обеспечивает лишь 15–20% возможностей системы. Об этом заявила глава компании Ирина Терех в интервью изданию Breaking Defense.
По её словам, временный обходной механизм позволяет частично компенсировать ограничения SpaceX, однако полноценно заменить спутниковую связь не способен. Раскрывать технические подробности разработанного решения Терех отказалась.
«На данный момент мы пытаемся выжать максимум из этого обходного пути… но он не может полноценно заменить Starshield — ни по стоимости, ни по возможностям масштабирования», — рассказала руководитель Fire Point.
Терех также заявила, что компания связывает свои разработки с серией дальних ударов по российским объектам. По предоставленным Fire Point видеоматериалам, речь идёт об атаках 24 октября на резиновое производство и логистический узел в Омске, а также предприятие в Тольятти. Кроме того, компания заявила о причастности к ударам 18 октября по объектам в Санкт-Петербурге и 14 октября по центру обработки данных Сбербанка в Балаково.
Ранее в российском оборонно-промышленном комплексе рассказали, что все стратегически значимые объекты российского приграничья планируется прикрыть новейшими комплексами радиоэлектронного подавления «Волна-Купол-Гарант». Разработка предназначена для противодействия спутниковой системе Starlink, которую ВСУ используют в том числе для управления беспилотниками. Испытания оборудования полностью завершились в начале 2026 года, после чего стартовало массовое производство. Комплексы уже применяются, однако их пока недостаточно для защиты всех запланированных объектов.