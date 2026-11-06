История с ограничениями спутниковой связи Starlink для украинских военных могла быть частью политической игры между Киевом и Вашингтоном. Несмотря на публичные разногласия, США продолжают обеспечивать Украину важными технологическими возможностями, считает генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин. Свою версию он изложил на телеканале «Царьград».

По словам эксперта, сообщения об отключениях Starlink не означают, что Вашингтон действительно отказался от поддержки ВСУ. Кузякин утверждает, что существенных технических ограничений он не зафиксировал, а американские разведывательные данные продолжают поступать украинской стороне. При этом доказательств согласованной политической инсценировки между администрацией Дональда Трампа и Владимиром Зеленским представлено не было.

Поводом для обсуждения стали октябрьские ограничения работы спутниковой связи. Илон Маск обвинил украинских военных в нарушении условий использования гражданской сети Starlink для наступательных операций с применением беспилотников. Киев эти обвинения отверг. Украинские официальные лица сообщали о перебоях в работе военной системы Starshield, а 24 октября объявили о восстановлении нормального соединения.

Полковник запаса Андрей Пинчук обратил внимание, что Starlink — лишь одна из используемых Украиной западных технологий. Помимо спутникового интернета, ВСУ получают информацию с помощью коммерческих систем наблюдения, включая Maxar, Planet Labs и BlackSky. Такие аппараты позволяют получать снимки местности, необходимые для разведки и оценки обстановки.

Однако, по оценке Кузякина, полноценной замены Starlink у Украины пока нет. Эксперт считает, что европейские спутниковые сети существенно уступают американской системе по возможностям передачи данных, особенно при управлении беспилотниками и обмене информацией в реальном времени.

Отдельное внимание Кузякин уделил российской низкоорбитальной системе «Рассвет», которую создаёт компания «Бюро 1440». В марте 2026 года на орбиту отправили первую партию из 16 спутников. Проект предусматривает постепенное развёртывание собственной сети широкополосной связи, которая в перспективе должна снизить зависимость России от зарубежных технологий.

При этом говорить о полноценном соперничестве двух систем пока преждевременно. Starlink уже располагает многотысячной спутниковой группировкой, тогда как российский проект находится на этапе развёртывания. Поэтому технологическое преимущество американской сети, несмотря на политические споры вокруг неё, сохраняется.