Все стратегически значимые объекты российского приграничья планируют прикрыть новейшими комплексами радиоэлектронного подавления «Волна-Купол-Гарант». Разработка предназначена для противодействия спутниковой системе Starlink, которую ВСУ используют в том числе для управления беспилотниками, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, испытания оборудования полностью завершились в начале 2026 года, после чего стартовало массовое производство. Комплексы уже применяются, однако их пока недостаточно для защиты всех запланированных объектов.

«Их производимый объём, скорость производства и количество на данный момент, конечно же, далеки до необходимого», — признал представитель ОПК.

Для дальнейшего развёртывания разработан специальный план. В ближайшее время оборудованием рассчитывают прикрыть важные объекты в Белгородской и Курской областях, на Кубани, в Ростове-на-Дону и Шахтах, а также на других приграничных территориях.

Как утверждает источник, украинские военные используют в том числе модифицированные терминалы Starlink для связи с ударными дронами, безэкипажными катерами и диверсионными группами. По его словам, российская сторона рассматривает подавление такой связи как один из способов защиты гражданской инфраструктуры.

Принцип работы «Волны купол гарант» основан на создании мощных направленных радиопомех. Разработчики заявляют, что система способна нарушать взаимодействие спутников Starlink с наземными терминалами, не прибегая к физическому уничтожению космических аппаратов.