Владимир Зеленский вновь пожаловался на ограничения спутниковой связи Starshield, которую используют украинские военные. По его утверждению, проблемы носят системный характер, а не связаны со случайными техническими сбоями. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

Новые претензии прозвучали на фоне визита американской дипломатической делегации в Москву после переговоров в Абу-Даби. Зеленский утверждает, что ограничения затронули военную систему Starshield, разработанную компанией SpaceX Илона Маска.

По словам украинского лидера, оборудование сталкивается с ограничением связи при движении со скоростью свыше 161 километра в час. В Киеве полагают, что речь идёт не о случайных неполадках, а о целенаправленно установленных технических ограничениях. Кто именно принял такое решение, не установлено.

Подобные претензии украинская сторона высказывала и в октябре. Тогда Киев сообщал о проблемах как с гражданским Starlink, так и с его военной версией. Маск, в свою очередь, обвинял ВСУ в нарушении правил использования коммерческого сервиса для наступательных операций.

Предприниматель ранее также предупреждал о последствиях полного отключения спутниковой связи для украинской армии. По его оценке, без Starlink линия фронта ВСУ могла бы немедленно обрушиться.

Кроме того, 6 ноября Маск распространил в соцсети X публикацию с критикой решения SpaceX бесплатно передать Украине тысячи терминалов Starlink. В сообщении также упоминались многомиллионные ежемесячные расходы компании на обслуживание предоставленной связи в начале конфликта.

Ранее Life.ru сообщал, что демократы из комитета Сената США по международным отношениям потребовали от Илона Маска сохранить документы, касающиеся ограничений Starshield на Украине. Эти материалы могут понадобиться для возможного расследования действий американской администрации.