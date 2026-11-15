Зеленский потребовал от США и SpaceX снять ограничения работы Starshield
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Владимир Зеленский поручил украинским ведомствам добиваться снятия ограничений в работе спутниковой системы Starshield. В посте в социальных сетях он связал решение этой проблемы с защитой украинской энергетики перед зимой.
«Рассчитываем, что эти ограничения будут сняты», — написал Зеленский. Работать с американской стороной и SpaceX поручено командам МИД, Минобороны и его офиса.
По утверждению Зеленского, вдоль линии фронта и на территориях под контролем России дроны-перехватчики теряют связь с операторами при скорости около 161 километра в час. Он считает, что это мешает им перехватывать российские реактивные беспилотники.
При этом накануне Зеленский сообщил, что SpaceX в разговоре с украинским Минобороны отрицала введение ограничений и объясняла неполадки техническими причинами.
Ранее Life.ru рассказывал о новых жалобах Киева на работу Starshield. Аналогичные перебои украинская сторона фиксировала в октябре, а 24 октября Зеленский объявил о восстановлении связи при движении терминалов на скоростях свыше 400 километров в час.
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