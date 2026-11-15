Владимир Зеленский поручил украинским ведомствам добиваться снятия ограничений в работе спутниковой системы Starshield. В посте в социальных сетях он связал решение этой проблемы с защитой украинской энергетики перед зимой.

«Рассчитываем, что эти ограничения будут сняты», — написал Зеленский. Работать с американской стороной и SpaceX поручено командам МИД, Минобороны и его офиса.

По утверждению Зеленского, вдоль линии фронта и на территориях под контролем России дроны-перехватчики теряют связь с операторами при скорости около 161 километра в час. Он считает, что это мешает им перехватывать российские реактивные беспилотники.

При этом накануне Зеленский сообщил, что SpaceX в разговоре с украинским Минобороны отрицала введение ограничений и объясняла неполадки техническими причинами.

Ранее Life.ru рассказывал о новых жалобах Киева на работу Starshield. Аналогичные перебои украинская сторона фиксировала в октябре, а 24 октября Зеленский объявил о восстановлении связи при движении терминалов на скоростях свыше 400 километров в час.