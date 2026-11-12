Украинские военные вновь столкнулись с ограничениями в работе спутниковой системы Starshield, используемой ВСУ. По словам Владимира Зеленского, неполадки наблюдаются уже несколько дней на всей линии фронта, а также на территориях, которые Киев считает своими.

Как заявил Зеленский, военнослужащие установили, что спутниковая связь работает с ограничениями при движении оборудования со скоростью 161 километр в час. По его словам, проверки показали, что речь идёт не о случайных технических ошибках.

«Украинские военные уже проверили обстоятельства этого, и это не случайные ошибки, а системное ограничение скорости», — написал Зеленский.

Подобные проблемы возникали у ВСУ и ранее. В октябре украинская сторона сообщала, что терминалы Starlink и Starshield теряют соединение при движении со скоростью 130–161 километр в час. Это затрудняло использование беспилотников и доставку грузов на передовую. Позднее, 24 октября, Зеленский объявил о восстановлении работы систем на скоростях свыше 400 километров в час.

Ранее Life.ru рассказывал, как внезапное ограничение работы Starshield сорвало несколько операций ВСУ. Тогда компания SpaceX установила лимит скорости передвижения спутниковых терминалов в 100 миль в час (около 161 км/ч). Советник Зеленского Сергей Бескрестнов заявил, что украинских военных заранее не предупредили об изменениях, из-за чего связь с беспилотниками стала прерываться.