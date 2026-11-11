«Связь нарушается»: Ветеран СВО раскрыл принцип работы российского убийцы Starlink
Эксперт Живов: Комплекс РЭБ «Волна купол гарант» может защитить небольшой город
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Комплекс РЭБ «Волна купол гарант» способен прикрыть крупное предприятие или небольшой город, заявил ветеран СВО и публицист Алексей Живов. По его оценке, система позволяет локально нарушать работу Starlink в радиусе около 20 километров.
«Суть в том, что он подавляет сигнал от спутника к наземной антенне, в данном случае к тарелке Starlink, и таким образом связь нарушается», — объяснил собеседник 360.ru.
Комплекс давно испытывают на фронте. Он положительно себя зарекомендовал. Одного устройства достаточно для защиты города с населением 30–50 тысяч человек либо отдельного района более крупного населённого пункта, отметил эксперт.
Напомним, комплексами «Волна-Купол-Гарант» планируют прикрыть стратегически значимые объекты российского приграничья. Оборудование уже применяют, однако его количества пока недостаточно для защиты всех намеченных объектов.