Российская спутниковая система связи «Рассвет» уже частично покрывает территорию Украины, что вызывает обеспокоенность в Верховной раде. Депутат Дмитрий Разумков заявил, что благодаря этой технологии российские военные могут управлять беспилотниками непосредственно во время полёта. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Politeka Online.

«У русских, к сожалению, заработал «Рассвет», слава богу, не в полном объёме, но частично уже покрывает территорию нашей страны, и они могут управлять своими дронами в режим онлайн», — сказал Разумков.

Речь идёт о российском аналоге американской системы Starlink, предназначенном для высокоскоростной передачи данных через низкоорбитальные спутники. Такая связь потенциально позволяет операторам беспилотников получать информацию в реальном времени и корректировать маршрут аппаратов уже после запуска.

Ранее Life.ru сообщал об аналогичных опасениях Главного управления разведки Минобороны Украины. Представитель ведомства Андрей Юсов утверждал, что российские военные уже используют спутниковую систему для связи с БПЛА. По его оценке, пока это возможно лишь в определённые промежутки времени, когда спутники пролетают над нужными районами.

Разработкой «Рассвета» занимается российская компания «Бюро 1440». В марте и июле 2026 года она вывела на орбиту две партии спутников — всего 32 аппарата. Они оснащены оборудованием для широкополосной связи, лазерного обмена данными между спутниками и плазменными двигательными установками. Проект также предусматривает использование технологий 5G NTN. В дальнейшем группировку планируют расширять, чтобы увеличить зону покрытия и устойчивость связи.