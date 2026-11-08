Россия уже применяет собственную спутниковую систему связи «Рассвет» в военных целях над территорией Украины. По оценке украинской разведки, новая технология способна повысить точность ударов российских беспилотников и осложнить работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов, сообщает Reuters.

Как утверждает Юсов, российская спутниковая группировка пока не обеспечивает непрерывную связь над всей территорией Украины. Однако в определённые промежутки времени, когда аппараты пролетают над нужными районами, система уже может использоваться для выполнения военных задач.

По данным ГУР, с начала 2026 года Россия вывела на орбиту 32 спутника «Рассвет» двумя партиями — в марте и июле. В дальнейшем группировку планируется расширять, чтобы увеличить зону покрытия и обеспечить более устойчивую связь.

Особое беспокойство украинской разведки вызывают перспективы использования «Рассвета» для управления беспилотниками. Спутниковая сеть может обеспечивать двустороннюю передачу данных, позволяя разведывательным дронам отправлять информацию в реальном времени, а операторам ударных аппаратов — изменять маршрут непосредственно во время полёта.

По оценке Юсова, в перспективе это повысит эффективность российских разведывательных и ударных БПЛА и затруднит их перехват средствами РЭБ. Киевский эксперт по безопасности Николай Зенцев считает, что российские военные уже располагают как минимум двумя периодами качественной спутниковой связи в сутки продолжительностью более часа каждый.

«Рассвет» разрабатывает российская компания «Бюро 1440» как отечественную альтернативу американской спутниковой сети Starlink. В перспективе разработчики намерены создать группировку из более чем 900 аппаратов к 2035 году.

О развитии проекта высказывался и президент России Владимир Путин. Как сообщал Life.ru, глава государства заявил о высоком качестве российского аналога Starlink и необходимости наращивать число спутников. Путин подчеркнул, что отечественным специалистам удалось создать собственную технологию, а следующим этапом должно стать масштабирование системы.