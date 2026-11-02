Белоруссия тестирует российский аналог Starlink — спутниковую систему связи «Рассвет». Минск получил несколько устройств для проверки. В первую очередь их хотят испытать в работе МЧС. Об этом рассказал первый заместитель министра связи и информатизации республики Павел Ткач.

«Совсем недавно несколько устройств было передано для тестирования. Пока мы их рассматриваем в специальных органах, в частности, они могут быть использованы в МЧС», — сказал он в эфире телеканала СТВ.

Если разработчики выведут на орбиту достаточное количество спутников, «Рассвет» начнёт работать и как коммерческая система связи. Воспользоваться ею тогда смогут и жители Белоруссии, пояснил Ткач.

Он напомнил об урагане в Мозыре Гомельской области, который оставил город без электричества. Из-за перебоев со связью аварийным службам было трудно координировать расчистку улиц от упавших деревьев и ремонт сетей. Оборудование работало, пока сохранялся заряд аккумуляторов. Сотрудникам приходилось возвращаться за подзарядкой, но это не решало проблему.

Российские устройства позволяют быстро установить терминал и подключить необходимую связь, добавил Ткач. Он считает «Рассвет» современной разработкой, которая отвечает мировым стандартам.

«Там используются определённые технологии, которых нет у того же Starlink», — добавил он