Путин заявил о высоком качестве российского аналога Starlink «Рассвет»

Россия смогла создать собственную технологию качественной спутниковой связи, однако теперь необходимо значительно увеличить число аппаратов на орбите. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время осмотра выставки на полях саммита Россия — Африка в Москве, комментируя развитие отечественной системы «Рассвет».

Российский лидер обратил внимание, что проект пока находится на начальном этапе. Сейчас орбитальная группировка насчитывает около 30 спутников, но для полноценной работы системы их потребуется гораздо больше.

«Это наш первый шаг только. Но мы гордимся тем, что начали это делать и начали делать это самостоятельно», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что российским специалистам уже удалось решить ключевые технологические задачи. Следующим этапом должно стать масштабирование проекта, чтобы обеспечить широкое покрытие и устойчивую связь.

«Мы сделали только первый шаг. Но важно, что он сделан. Качество есть. Теперь важно из качества переходить в количество», — заявил глава государства.

«Рассвет» разрабатывает российская компания «Бюро 1440» как отечественную альтернативу американской системе Starlink. Спутники оснащены оборудованием широкополосной связи и лазерными терминалами для обмена данными между аппаратами.

Ранее Life.ru рассказывал о планах расширить группировку «Рассвет» до 900 спутников к 2035 году. Как пояснял доктор технических наук Александр Никитин, развёртывание системы будет проходить поэтапно, а для непрерывной связи потребуется несколько орбитальных плоскостей с десятками аппаратов в каждой. При этом российская группировка пока существенно уступает Starlink по численности спутников.