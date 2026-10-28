Путин пригласил африканские авиакомпании открыть рейсы в Россию

Африканские авиакомпании получили приглашение открыть новые рейсы в Россию. С таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин на Экономическом и гуманитарном форуме Россия — Африка в Москве. Российский лидер также предложил странам континента расширить сотрудничество в строительстве дорог, развитии портов и создании транспортных маршрутов.

«Естественно, приглашаем африканские авиакомпании начинать полеты в Российскую Федерацию», — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что Москва готова предлагать партнёрам комплексные логистические решения, способные увеличить товарооборот и привлечь новые инвестиции. Речь идёт не только об авиасообщении, но и о развитии наземной и морской транспортной инфраструктуры.

В частности, Россия предлагает участвовать в проектировании, строительстве и модернизации железных и автомобильных дорог, морских линий и транспортных узлов. Отдельное направление сотрудничества — внедрение цифровых систем управления перевозками, отслеживания грузов и таможенного декларирования.

Практические шаги по расширению авиасообщения уже предпринимались. Так, 2 июля 2026 года танзанийская авиакомпания Air Tanzania выполнила первый регулярный рейс из Дар-эс-Салама в московский аэропорт Внуково. Перевозчик получил разрешение летать по маршруту, связывающему Танзанию, Москву и Занзибар.

Транспортная инфраструктура стала одним из направлений сотрудничества, обсуждаемых на третьем саммите Россия — Африка, который проходит 28–29 октября. В Москву прибыли представители 48 африканских государств. В программе форума — вопросы торговли, инвестиций, промышленности и развития совместных проектов.

Ранее на форуме Россия — Африка Владимир Путин поблагодарил африканские страны за позицию по антироссийским санкциям и сохранение сотрудничества с Москвой, отметив, что торгово-экономические отношения развиваются, несмотря на рестрикции и давление Запада. По его словам, Россия ценит такую принципиальную позицию, и это оценка позиции стран континента, а не единое решение всех государств Африки.