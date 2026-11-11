Российская система спутниковой связи нового поколения успешно прошла испытания на атомном ледоколе «Урал», который совершает рейс по Северному морскому пути. Для передачи данных впервые использовались отечественные низкоорбитальные спутники и собственная наземная инфраструктура. Об этом сообщили в компании «Бюро 1440», входящей в «ИКС Холдинг».

Испытания спутниковой связи на атомном ледоколе «Урал». Видео © Telegram / «БЮРО 1440»

На борту ледокола установили абонентский терминал 1440.УЛЬТРА. С его помощью капитан судна Виктор Сурядов связался по видеосвязи с ситуационным центром «Атомфлота» в Мурманске и передал информацию о выполнении рейсового задания и ледовой обстановке.

Ещё одним этапом испытаний стала телемедицинская консультация. Врачи на борту ледокола установили связь со специалистами Федерального медико-биологического агентства в Москве и передали результаты медицинских исследований одного из членов экипажа, включая данные лучевой диагностики.

«Впервые в России связь с ледоколом осуществлялась через отечественные низкоорбитальные технологии, включая собственную космическую и наземную инфраструктуру», — подчеркнули в компании.

Разработчики рассчитывают, что после развёртывания спутниковой группировки суда смогут пользоваться широкополосным интернетом на всём протяжении Северного морского пути. Связью планируется охватить даже высокоширотные маршруты вплоть до Северного полюса, где существующие отечественные системы не всегда обеспечивают необходимую пропускную способность.

Испытания организовали «Бюро 1440», ФГБУ «Главсевморпуть», ФГУП «Атомфлот» и ФМБА России. Проверка подтвердила возможность использования новой технологии в сложных арктических условиях, однако постоянное покрытие всего Северного морского пути ещё предстоит обеспечить.