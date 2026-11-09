Военный эксперт назвал важное условие для успешного применения спутников «Рассвет»
Военкор Филатов: Для успеха спутников «Рассвет» важно количество терминалов
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Для успешного применения спутниковой системы «Рассвет» в зоне СВО России необходимо наладить массовый выпуск терминалов, заявил военкор Андрей Филатов. По его оценке, результат зависит не только от аппаратов на орбите, но и от количества оборудования, которое можно установить на беспилотники и ракеты.
При таком использовании терминал фактически становится расходным изделием: он отправляется вместе с носителем и обратно не возвращается. Сборка — сложная задача, поэтому важно не только обеспечить первоначальные поставки, но и быстро восполнять запасы, отметил военный эксперт в беседе с «Газетой.ru».
Ранее Financial Times предупредила, что система «Рассвет» может повысить эффективность ударов российских беспилотников по целям в глубине территории Украины. По оценке издания, спутниковая связь позволит получать данные в реальном времени и корректировать маршруты дронов после запуска.