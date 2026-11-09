Для успешного применения спутниковой системы «Рассвет» в зоне СВО России необходимо наладить массовый выпуск терминалов, заявил военкор Андрей Филатов. По его оценке, результат зависит не только от аппаратов на орбите, но и от количества оборудования, которое можно установить на беспилотники и ракеты.

При таком использовании терминал фактически становится расходным изделием: он отправляется вместе с носителем и обратно не возвращается. Сборка — сложная задача, поэтому важно не только обеспечить первоначальные поставки, но и быстро восполнять запасы, отметил военный эксперт в беседе с «Газетой.ru».